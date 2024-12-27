Россиянам объяснили, как сегодня жить на проценты по вкладу

Нынешний уровень ставок по вкладам позволяет жить на процентный доход. Об этом рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич в интервью агентству «Прайм».

По его словам, подобная возможность зависит от двух параметров. Первый — уровень расходов домохозяйства, второй — ставки по депозитам.

Эксперт рассказал, что если семье на обязательные и необязательные траты необходимо 100 тысяч рублей, то необходимо чуть более 6,7 млн рублей на депозите при ставке по вкладу 20%. Эти параметры учитывают налог на вклад при ключевой ставке 21%.

Зварич добавил, что не следует забывать об инфляции, которая увеличивает размер необходимой на жизнь суммы.

Он подчеркнул, что для обеспечения стабильного притока средств на несколько лет следует выбирать вклад на три-пять лет с подходящими условиями.

До этого заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова рассказала, что россияне могут заработать на 13-й зарплате, положив деньги на накопительный счет или срочный вклад.

Ранее россиянам рекомендовали хранить деньги на банковских вкладах.