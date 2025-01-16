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В Москве стали продавать намного больше квартир в новостройках

Предложение новостроек в Старой Москве выросло на 10,6% в 2024 году
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В новостройках Старой Москвы продается 52,3 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 3,05 млн кв. м по итогам 2024 года (+10,6% и +11,7% за год). Об этом «Газете.Ru» сообщил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Он уточнил, что по числу квартир и апартаментов в продаже лидируют Западный административный округ (9050 лотов, +18,3% за год), Южный административный округ (8690 лотов, +13%) и Северный административный округ (6439 лотов, +16,1%).

Сырцов отметил, что Западный округ остается лидером по объему предложения на рынке первичного жилья столицы уже на протяжении полугода после того, как в июле 2024 года опередил Южный округ. Среди районов Старой Москвы лидирующие позиции по количеству лотов в новостройках занимают Покровское-Стрешнево (3040 лотов, +32,9%), Даниловский (2737 лотов, +1,7%), Очаково-Матвеевское (2465 лотов, +1,5%).

В то же время в Новой Москве объем предложения по итогам 2024 года сократился. Сырцов сказал, что в новостройках Новой Москвы представлено 19,48 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 935 тыс. кв. м. За минувший год объем экспозиции в Троицком и Новомосковском административных округах сократился на 5,4%, а площадь — на 4,4%. В Новомосковском административном округе сосредоточено 89,5% всех квартир и апартаментов в новостройках Новой Москвы, в Троицком — 10,5%, уточнил эксперт. Район-лидер по объему предложения в ТиНАО — Коммунарка. Здесь продается 14 186 квартир и апартаментов (+20% за год).

Согласно данным «Метриум», средняя цена квадратного метра в новостройках столицы, включая Новую Москву, составила 534,7 тыс. рублей по итогам декабря 2024 года (+2,4% к ноябрю).

Ранее была найдена самая дорогая квартира в Москве.

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