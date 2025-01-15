Массовые новостройки подешевели в Москве

По итогам декабря 2024 года средняя цена квадратного метра в новостройках столицы, включая Новую Москву, составила 534,7 тыс. рублей (+2,4% к ноябрю). Массовые новостройки за декабрь подешевели на 2,3%, до 324,5 тыс. рублей за кв. м , заявил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в ответ на запрос «Газеты.Ru».

Проекты бизнес-класса потеряли в цене 0,3%, до 461,3 тыс. рублей за «квадрат», премиальные новостройки подорожали на 5%, до 785,2 тыс. рублей за кв. м, элитные и делюкс-комплексы выросли в цене на 1,8%, до 2,18 млн рублей за кв. м, а в Новой Москве средняя цена квадратного метра снизилась на 0,1%, до 250 тыс. рублей.

Наиболее заметные изменения средней цены в декабре произошли в Центральном административном округе, где квадратный метр подорожал в среднем на 5,6%, до 1,67 млн рублей, и в Северо-Западном административном округе, где средняя цена «квадрата» сократилась на 5,2%, до 488,4 тыс. рублей.

«Проекты массового сегмента и бизнес-класса в декабре дешевели в связи с расширением скидочных акций. Цены в новостройках Новой Москвы практически не изменились, в том числе из-за снижения предложения в корпусах на высоких стадиях строительства. В свою очередь, премиальные и элитные комплексы продолжили дорожать в связи с инвестиционным интересом состоятельных клиентов к надежным недвижимым активам», — отметил Сырцов.

По данным «Метриум», массовые новостройки за год стали дешевле на 0,9% . В остальных сегментах цены выросли: в бизнес-классе — на 4,9%, премиум-классе — на 19,8%, элитном и делюкс-сегменте — на 16%, в Новой Москве — на 3%. Сырцов объяснил снижение стоимости массовых ЖК последствиями сворачивания льготной ипотеки под 8% с 1 июля 2024 года. Новостройки бизнес-класса и Новой Москвы дорожали медленнее инфляции из-за скидочных акций на фоне недоступных кредитов, добавил эксперт. Он уточнил, что при этом клиенты премиального и элитного сегмента смогли активно переориентироваться с ипотеки на различные виды рассрочек, а девелоперы повышали цены в связи с ростом себестоимости строительства и высокой покупательской активностью.

Исследование было проведено в январе.

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