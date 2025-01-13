Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Европа нарастила экспорт трубопроводного газа из России в 2024 году

«Ведомости»: экспорт трубопроводного газа из России в Европу вырос на 14%
close
Shutterstock

Закупки трубопроводного газа из России со стороны стран Европы выросли по итогам 2024 года на 14%, до 32,1 млрд кубометров, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Отмечается, что только в декабре экспорт вырос на 7%, до 2,83 млрд кубов, что оказалось максимальным значением с августа 2023 года.

Уточняется, что в прошедшем году поставки в основном росли за счет газопровода «Турецкий поток». Объем импорта увеличился на 23%, до 16,7 млрд кубометров. Объем поставок газа в Европу через газотранспортную систему Украины в 2024 году составил 15,4 млрд кубометров, что на 6% превысило показатели 2023 года.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало, что европейские страны закупили рекордное количество российского сжиженного природного газа, несмотря на призывы запретить его поставки. По имеющимся данным, объемы проданного СПГ превысили те, которые Россия до 1 января поставляла через территорию Украины.

Ранее в Британии заявили, что газа в местных хранилищах осталось критически мало.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами