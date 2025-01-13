Европа нарастила экспорт трубопроводного газа из России в 2024 году

«Ведомости»: экспорт трубопроводного газа из России в Европу вырос на 14%

Закупки трубопроводного газа из России со стороны стран Европы выросли по итогам 2024 года на 14%, до 32,1 млрд кубометров, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Отмечается, что только в декабре экспорт вырос на 7%, до 2,83 млрд кубов, что оказалось максимальным значением с августа 2023 года.

Уточняется, что в прошедшем году поставки в основном росли за счет газопровода «Турецкий поток». Объем импорта увеличился на 23%, до 16,7 млрд кубометров. Объем поставок газа в Европу через газотранспортную систему Украины в 2024 году составил 15,4 млрд кубометров, что на 6% превысило показатели 2023 года.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало, что европейские страны закупили рекордное количество российского сжиженного природного газа, несмотря на призывы запретить его поставки. По имеющимся данным, объемы проданного СПГ превысили те, которые Россия до 1 января поставляла через территорию Украины.

Ранее в Британии заявили, что газа в местных хранилищах осталось критически мало.