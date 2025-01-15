США разрешили операции с рядом подсанкционных компаний

США до 1 марта разрешили операции с «УМК-Сталь» и Надеждинским заводом

Соединенные Штаты Америки разрешили операции с некоторыми подсанкционными компаниями до 1 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минфин США.

В частности, разрешение операций касается ПАО «Надеждинский металлургический завод», ФГУП «Горно-химический комбинат», ООО «УМК-Сталь», а также киргизского банка «Керемет». Оно будет действовать до 12:01 утра (08:01 мск).

15 января США расширили санкционный список по России, введя ограничения против Запорожской атомной электростанции и выставочного центра «Патриот».

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет рестрикций впервые включил в себя блокирующие санкции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. За день до этого представители администрации американского президента Джо Байдена выразили надежду, что введение новых антироссийских санкций поможет снизить доходы страны от экспорта нефти и окажет негативное влияние на курс рубля.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп не сможет снять новые санкции с России без одобрения конгресса.