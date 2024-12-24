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Россиянина осудили за подрывы железной дороги в Крыму и подготовку терактов

Суд приговорил россиянина Левченко к 22 годам за подрывы ж/д путей в Крыму
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Shutterstock

Южный окружной военный суд приговорил гражданина РФ Павла Левченко к 22 годам лишения свободы за подрыв двух участков железной дороги в Крыму и подготовку пяти терактов по заданию разведки Украины. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

По решению суда, первые пять лет мужчина проведет в тюрьме, остальные — в колонии. Также осужденного обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Следствие выяснило, что в апреле 2022 года Левченко находился в городе Запорожье, где связался с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и изъявил желание сотрудничать. В мае украинские разведчики обучили его навыкам обращения с оружием и взрывчаткой и ведения конспиративной работы. В октябре мужчина прибыл в Крым, где планировал совершить серию терактов по заданию куратора из ГУР с помощью самодельных взрывных устройств. После подрыва двух участков железной дороги в Крыму злоумышленник был задержан и арестован.

20 декабря жителя Луганской народной республики, который с 2016 года работал на Службу безопасности Украины, приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. По данным следствия, мужчина собирал и передавал Киеву сведения военного характера.

Ранее белгородскую экс-чиновницу Шинкарук приговорили к 21 году за подготовку теракта.

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