Трамп после победы на выборах получил от доноров более $200 млн

NYT: после победы на выборах Трамп получил более $200 млн в виде пожертвований

После победы на выборах в ноябре 2024 года избранный президент США Дональд Трамп собрал от доноров более $200 миллионов. Эта сумма стала рекордной для вновь избранных президентов, сообщает The New York Times.

По данным издания, собранные средства будут направлены на организацию и проведение инаугурации Трампа, финансирование политических мероприятий и потенциально на создание президентской библиотеки.

Среди доноров, поддержавших Трампа, фигурируют крупные корпорации, такие как Pfizer, Amazon и OpenAI, а также компании, связанные с криптовалютами.

Только комитет по организации инаугурации Трампа получил не менее $150 миллионов от спонсоров, и эта сумма, как ожидается, увеличится в ближайшие недели. Это значительно превышает предыдущий рекорд Трампа, установленный в 2017 году, когда ему удалось собрать $107 миллионов на инаугурацию.

Помимо расходов на инаугурацию, другие комитеты, созданные Трампом, также получают средства от доноров. Эти средства будут использованы, в частности, для поддержки политиков, лояльных к Трампу, и финансирования их предвыборных кампаний.

Накануне Трамп допустил, что его инаугурация, которая намечена на 20 января, может пройти с приспущенными флагами в память о бывшем президенте Штатов Джимми Картере. Республиканец отметил, что подобная процедура пройдет впервые в истории США. По его словам, «никто не хочет этого видеть».

Ранее стало известно, что Трампу вынесут приговор по делу о подлоге до инаугурации.