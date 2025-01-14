Названы страны, которые могут выиграть из-за новых санкций США против России

Россия может почти вдвое увеличить скидку на нефть для Китая и Индии из-за ситуации с застрявшими танкерами, заявил «Газете.Ru» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По словам эксперта, это почти не скажется на России.

«Сейчас скидка для покупателей российской нефти составляет примерно $10-13 на баррель топлива. Дисконт на какое-то время может вырасти до $20-24. Скидка постоянно меняется. Она может вырасти на месяц, а потом так же быстро снизиться. Государству от этого фактически ничего не будет. Дисконт снизит рентабельность работы российских нефтяных компаний в основном. Я думаю, что на самом деле здесь [в ситуации с застрявшими танкерами РФ] не все так страшно, и здесь просто открылось окно возможности для Индии и Китая, других покупателей российской нефти попросить скидку у России. Этого Пекин с Дели и добиваются», — отметил Юшков.

По его словам, нет оснований говорить, что российская экономика «будет разорвана в клочья», и проблема будет решена.

Перевозившие свыше 2 млн баррелей российской нефти три танкера застряли в китайском порту Донцзяко, сообщило 13 января Bloomberg. Причина — отказ руководства гавани принять суда, которые попали под санкции США.

10 января 2025 года США ввели масштабные санкции против российского энергетического сектора. Под ограничения попали крупные компании, такие как «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также их дочерние предприятия. Кроме того, санкции затронули более 180 судов, связанных с транспортировкой углеводородов из России. Эти меры направлены на сокращение российских доходов от энергетики и являются частью усилий стран G7. Введенные ограничения также позволяют применять санкции к любому лицу, которое работало или работает с энергетическим сектором России. В ответ на эти действия в Италии выразили опасения, что новые санкции могут привести к росту цен на энергоносители по всему миру.

Ранее были названы последствия новых санкций США против России.