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В ЕС призывают снизить предельные цены на российскую нефть

В ЕС призывают G7 снизить предельные цены на российскую нефть
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Martin Meissner/AP

Шесть стран – членов Евросоюза призывают «Большую семерку (G7) снизить предельные цены на российскую нефть ниже $60. Об этом сообщил Reuters.

Страны G7 установили ценовые ограничения на российскую нефть, перевозимую морем, а также на нефтепродукты, чтобы ограничить доходы Москвы от торговли нефтью и таким образом ограничить возможности страны финансировать боевые действия против Украины, отмечает агентство.

«Мы считаем, что сейчас настало время еще больше усилить воздействие наших санкций, снизив потолок цен на нефть в странах G7», — говорится в письме Швеции, Дании, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии в исполнительный орган ЕС.

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет впервые включил в себя блокирующие санкции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. В частности, под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия. В санкционном списке оказались около 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью».

13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена принять меры для минимизации последствий этих ограничений.

Ранее сообщалось, что российские танкеры, перевозившие нефть, простаивают у берегов Китая из-за санкций США.

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