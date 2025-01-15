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Эксперт объяснил решение Казахстана ввести банковские ограничения для россиян

Финансист Бархота: Казахстан вводит ограничения для россиян из-за страха санкций
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Shutterstock

В Казахстане для россиян ввели ограничения в финансовом секторе, в том числе, граждане РФ не смогут открывать счета в местных банках без вида на жительство. Это решение связано с желанием сделать привлекательным резидентство в стране, а также страхом вторичных санкций, объяснил в беседе с 360r.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Подобными шагами власти Казахстана повышают привлекательность для потенциальных резидентов. Людей ставят перед выбором: либо уйти из финансового сектора страны, либо получить вид на жительство, пояснил Бархота. По его словам, первый вариант также выгоден республике – он поможет избежать вторичных санкций со стороны Запада.

Введенные ограничения приведут к тому, что россиянам карты в Казахстане будут открывать на год, по истечении срока пользователи не смогут пополнять ее и снимать деньги.

Подробнее о том, где россиянам теперь проще оформить зарубежную карту для оплаты покупок на иностранных сайтах, во сколько это обойдется и нужно ли ради этого куда-то ехать – в материале «Газеты.ru».

Ранее срок проведения платежей российского бизнеса с банками Казахстана вырос до двух месяцев.

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