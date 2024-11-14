Срок проведения платежей российского бизнеса с банками Казахстана вырос до 2 месяцев

Банки Казахстана осенью 2024 года резко увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса. Об этом сообщает РБК.

По словам финансового директора транспортной компании ПЭК Романа Ромашевского, к ноябрю средний срок проведения платежа между Россией и Казахстаном увеличился на 24% по сравнению с июлем 2024 года.

Эксперт отметил, что банки республики ужесточили комплаенс в отношении переводов и РФ.

Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев добавил, что средний срок проведения платежей между странами может составлять от нескольких недель до двух месяцев.

Он также отметил, что усиление комплаенса связано с рядом причин. В первую очередь — с давлением международных санкций, а также усилением глобальных мер по борьбе с отмыванием денег.

Основатель Digital ВЭД Анна Фомичева подчеркнула, что казахстанские банки требуют предоставлять им документы, которые подтверждают, что товар не является санкционным.

В августе сообщалось, что казахстанский Freedom Bank временно прекратил осуществление переводов через систему «Золотая корона».

Ранее в Турции подтвердили сохранение проблем с переводами в Россию.