В Казахстане ужесточают правила для россиян. Как теперь получить карту зарубежного банка

С 9 ноября россияне не смогут оформить карты Visa и MasterCard в Казахстане без разрешения на временное пребывание в стране или вида на жительство, сообщили в пресс-службе Национального банка республики. «Газета.Ru» разбиралась, где россиянам теперь будет проще оформить зарубежную карту для оплаты покупок на иностранных сайтах, во сколько это обойдется и нужно ли ради этого куда-то ехать.

Нацбанк Казахстана запретит выдавать банковские карты иностранцам без разрешения на временное пребывание и ВНЖ. В пресс-службе финансового регулятора республики «Газете.Ru» сообщили, что соответствующий нормативно-правовой акт появится 9 ноября.

В пресс-службе казахстанского ЦБ отметили, что последнее время иностранцы все чаще оформляют карты местных банков без посещения их офиса или во время разового визита в страну, а количество случаев интернет-мошенничества и противоправных операций с использованием пластиковых карт при этом выросло.

«В дальнейшем оформленные зарубежными гражданами карты могут быть использованы в незаконном обороте для продажи наркотических средств. Установлено свыше 1,5 тысяч таких платежных карточек с оборотом в несколько миллиардов тенге (1 млрд тенге — около 200 млн рублей по текущему курсу. — «Газета.Ru»). Будет выработан механизм, направленный на предотвращение и минимизацию рисков использования платежных инструментов и сервисов финансовых организаций в преступных целях», — пояснили в пресс-службе регулятора.

В Нацбанке добавили, что решение было принято совместно с Агентством республики Казахстан по финансовому мониторингу и Агентством республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Новые меры не направлены на создание препятствий и барьеров для добропорядочных клиентов банков, подчеркнули в финансовом регуляторе.

Что изменится для россиян

По данным Федеральной налоговой службы РФ, за последний год количество зарубежных счетов россиян выросло на 30%. Точной статистики по числу открытых гражданами РФ иностранных карт нет. РИА Новости со ссылкой на опрос Anderida Financial Group среди 1900 человек сообщало, что у каждого десятого россиянина есть карта зарубежного банка.

«Иностранные карты позволяют оплачивать покупки на зарубежных сайтах, услуги различных сервисов – например, Microsoft, бронировать отели за пределами РФ.

Поэтому интерес россиян к ним вполне объясним, и карточный туризм действительно был популярен», — сказал председатель комиссии по финансовой безопасности Совета торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов.

Новый запрет затруднит процесс получения казахстанских карт, за которыми россияне ездили после ухода из страны платежных систем Visa и MasterCard. Пока оформить такую карту можно в Kaspi Bank за один день бесплатно. Для этого нужны загранпаспорт с отметкой о въезде в республику, местная сим-карта и ИИН — индивидуальный идентификационный номер. Его оформляют бесплатно за день в центре обслуживания населения.

Если пытаться получить банковскую карту в ближайшее время, стоит закладывать на поездку три дня. По данным «Авиасейлс», авиабилеты в Алматы на 6-8 ноября стоят 25317 рублей. Отель можно снять за 13 701 рубль.

~40 тыс. рублей понадобится, чтобы оформить банковскую карту в Казахстане в ближайшее время.

После введения новых мер на поездку нужно будет закладывать минимум полтора месяца, чтобы получить разрешение на временное пребывание в республике (РВП). Оно выдается, если человек там работает, учится, лечится, занимается предпринимательством или находится в рамках воссоединения с семьей. Для этого нужны подтверждающие документы — например, трудовой договор с местным работодателем. Процесс получения ВНЖ еще более сложный.

Таким образом, получение казахстанской карты в целом станет дорогим и рискованным (процесс оформления документов может затянуться). Но у россиян остается несколько других вариантов для получения зарубежных карт.

В пресс-службе Нацбанка Белоруссии сообщили, что не принимали решений по аналогии с регулятором Казахстана.

Карту в местном банке можно оформить в российских или белорусских рублях, долларах и евро за 1-5 дней.

В Альфа-банке Белоруссия это стоит 290 белорусских рублей (около 8,5 тыс. рублей). Карта открывается по российскому паспорту или загранпаспорту в офисе банка. «Приорбанк» ужесточил условия выдачи карт для нерезидентов – нужно внести гарантийный депозит в размере 20 тыс. белорусских рублей (около 583 тыс. российских рублей), который возвращается после выдачи карты. В ряде случаев понадобится также местная сим-карта.

Минимум 60 тыс. рублей стоит закладывать в бюджет для поездки в Белоруссию с целью получения карты.

Отель четыре звезды в пешей доступности от центра Минска, например, с 6 по 12 ноября стоит 39 078 рублей, а авиабилеты туда-обратно на эти даты можно взять за 10 469 рублей. Билет на поезд дороже — 25 тыс. рублей.

«Коммерческие банки самостоятельно устанавливают порядок открытия счетов и выдачи карт, в том числе иностранцам. Требования банков основаны на законодательстве республики и критериях комплаенса (внутренний контроль, направленный на проверку благонадежности клиента. — «Газета.Ru»)», — ответили в пресс-службе Нацбанка Армении на запрос «Газеты.Ru».

Условия получения карты того или иного армянского банка нужно уточнять непосредственно в нем. На процесс выяснения этих деталей и сравнительный анализ может уйти немало времени. Так, «Газета.Ru» не смогла дозвониться в несколько банков республики по телефонам, указанным в интернете.

В »ВТБ Армения» корреспонденту сообщили, что для оформления карты нужно приехать в отделение банка и предъявить российский паспорт. Оформление занимает пять дней и стоит 55 тыс. драм (около 12 650 рублей). Валюты счета — драмы, доллары, евро, рубли.

Согласно открытым данным, ряд армянских банков требуют от россиян договор об аренде жилья в стране минимум на шесть месяцев, местную социальную карту, подтверждение дохода (трудовой договор или регистрация ИП), выписку со счета в другом банке Армении или России. По данным приложений »Яндекс.Путешествия» и «Авиасейлс», отель в Ереване на 6-12 ноября стоит минимум 45 655 рублей, а авиабилеты обойдутся в 19 058 рублей.

~80 тыс. рублей придется потратить на оформление карты в Армении.

В пресс-службе Нацбанка Киргизии «Газете.Ru» рассказали, что для получения банковской карты нужно предоставить разрешение на временное пребывание, вид на жительство или визу. Там уточнили, что такие требования действовали и раньше. На форумах в интернете пользователи пишут, что срок оформления РВП в Киргизии – от 50 дней.

Карту можно открыть в сомах, рублях, долларах США и евро за один день. Стоит это около 306 сомов (318 рублей).

По данным «Яндекс Недвижимости», отель в Бишкеке с 6 по 12 ноября стоит 16 608 рублей. Дальше, как и в случае с Казахстаном, нужно искать размещение (по данным сервиса «Суточно.ру», аренда квартиры на месяц стоит не меньше 80 тысяч рублей). По данным «Авиасейлс», авиабилеты с 6 по 26 декабря можно купить за 23 096 рублей.

Минимум 120 тыс. рублей нужно предусмотреть в бюджете для оформления карты в Киргизии.

Как и в случае с Казахстаном, вариант рискованный, если процесс оформления РВП затянется.

Преимущество турецких карт перед остальными в том, что с их помощью, помимо всего прочего, можно оплатить игры на Playstation.

Для открытия карты в Турции нужны загранпаспорт, турецкий ИИН (оформляется за пять минут на сайте на сайте ivd.gib.gov.tr.), местный номер телефона, а также наличные в лирах, долларах или евро. Рубли не примут.

Оформить ИИН можно только будучи в Турции: паспорт должен быть зарегистрирован в турецкой системе, это происходит после пересечения границы. Для этого на сайте нужно заполнить анкету.

Карта в Vakif Bank стоит 3,5 тыс. лир⁣ (11 550 рублей). Некоторые банки просят депозит 10 тыс. лир (около 33 тыс. рублей), пишут пользователи в телеграм-каналах. Там также советуют не брать обратный билет. Процесс оформления карты может затянуться.

«Я оформил карту Deniz Bank за пару дней. Мне повезло. Но лучше, действительно, не брать обратный билет. Нужно учитывать, что в небольших городах банки более лояльны к нерезидентам, чем в крупных городах», — рассказал москвич Валерий, который сейчас находится за рубежом.

По данным «Яндекс Недвижимости», отель в Турции с 6 по 12 ноября стоит 36 487 рублей. Билеты на «Авиасейлс» в Анкару на 6 ноября можно взять за 8 322 рубля.

Минимум 92 тыс. рублей нужно потрать на оформление карты в Турции.

И это без учета цен на обратный билет и затрат на отель, если процесс затянется больше, чем на неделю. Тоже в целом рискованный вариант.

А если никуда не ехать?

Некоторые сервисы предлагают дистанционное оформление зарубежных карт Visa и MasterCard. Корреспондент «Газеты.Ru» под видом пользователя обратился в колл-центр одной из таких компаний. Менеджер сервиса предложил на выбор карты киргизского банка «Бакай» или турецкого Vakif.

Для оформления киргизской карты нужно предоставить сервису сканы российского и загранпаспортов, адрес электронной почты и номер российского номера налогоплательщика. После этого сотрудник киргизского банка направляет в мессенджер реквизиты для доступа в личный кабинет. Карта открывается за 14 дней и направляется в московский офис сервиса. За это там берут 42 990 рублей.

Турецкая карта открывается за 21 рабочий день. Нужны скан загранпаспорта, адрес электронной почты, номер телефона, имена родителей для оформления местного налогового номера. Также необходима апостилированная доверенность на сотрудника Easypay.

После получения документов от сервиса менеджер кредитной организации связывается с будущим владельцем карты в мессенджере, и вместе они устанавливают мобильное приложение. Непосредственно «пластик» направляется в офис сервиса. Максимальная стоимость турецкой карты – 89 990 рублей.

В итоге, если речь идет о самостоятельной поездке, проще и дешевле всего россиянам, если они не успеют съездить в Казахстан до введения новых правил, оформить карту в Белоруссии. Второй вариант — получить киргизскую карту через посредников.

Но нужно учитывать, что ситуация меняется, а при открытии карты удаленно есть риск столкнуться с мошенничеством.