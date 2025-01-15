В России рассказали, как Вьетнам поддерживает отечественный малый бизнес

Вьетнам оказывает инвестиционную поддержку России, основная доля инвестиций приходится на малый бизнес. Об этом «Пятому каналу» рассказал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов.

«На самом деле основная часть инвестиций Вьетнама в Россию — это малый бизнес. Инвестиции в фо-бо, который сегодня в России стал какой-то особенностью. <…> Огромное количество малых предприятий инвестируют в кафе, рестораны», — сказал он.

По его словам, в Россию из зарубежной страны также поставляют фрукты, включая бананы и манго. Россия при этом экспортирует мед, муку и подсолнечное масло, которые пользуются большой популярностью в Азии. Титов также подчеркнул важность стимулирования отношений между двумя странами.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев до этого говорил, что Россия предлагает строительство атомной электростанции (АЭС) «Ниньтхуан-1» во Вьетнаме на основе двух энергоблоков. Лихачев уточнил, что четыре таких блока работают в России, два — в Белоруссии. Кроме того, стройка таких объектов ведется в Турции, Венгрии, Египте, Китае и Бангладеш.

Ранее премьер Вьетнама призвал творчески решить вопрос взаиморасчетов с Россией.