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Дан неутешительный прогноз на будущее экономики США

Goldman Sachs: Трамп ухудшит уже хрупкое состояние экономики США
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Brendan McDermid/Reuters

Политика избранного президента США может как ухудшить экономический рост Соединенных Штатов, так и замедлить его. Такое мнение высказал генеральный директор крупнейшего американского инвестиционного банка Goldman Sachs Дэвид Соломон, пишет газета Financial Times.

Как отметил Соломон, в настоящее время экономика США оказалась в очень хрупком состоянии. Он выразил надежду, что обещанная Трампом дерегуляция (то есть отмена или снижение объема госрегулирования в определенной сфере) обеспечит приток инвестиций в экономику. Кроме того, он рассчитывает на возобновление налоговых льгот, которые также могут стимулировать развитие.

С другой стороны, глава инвестбанка опасается неоднозначных последствий таких шагов Трампа, как ужесточение положения с нелегальной миграцией в стране, а также Соломон нелестно высказался о новых пошлинах на импорт.

На прошлой неделе телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп после инаугурации может объявить чрезвычайное экономическое положение для ввода тарифов на импорт. По данным телеканала, избранный президент стремится восстановить «мировой торговый баланс» во время своего второго срока.

Ранее Трамп предрек крах экономики США.

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