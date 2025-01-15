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Экономист рассказал, что будет с ключевой ставкой в России в 2025 году

Экономист Остапкович: ключевая ставка в России составит 17-20% в 2025 году
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ключевая ставка в России в 2025 году при базовом сценарии будет находиться в пределах 17-20%. Об этом kp.ru рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

По его словам, это возможно только в том случае, если «не прилетит стая «черных лебедей». То есть не произойдут труднопрогнозируемые события, которые окажут негативное влияние на российскую экономику.

«При этом, даже если ставка будет 19%, кредиты все равно останутся недоступны для предприятий в подавляющем большинстве отраслей. Но сейчас самое важное для экономики — чтобы высокая ключевая ставка все-таки подавила инфляцию», — добавил Остапкович.

И. о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина до этого говорила, что Центральный банк может сохранить или даже снизить ключевую ставку на заседании совета директоров регулятора в феврале, несмотря на то, что в январе инфляция продолжает свой рост.

Ранее глава ВТБ ответил на вопрос о ключевой ставке в первой половине 2025 года.

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