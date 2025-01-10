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Финансист предрекла снижение ключевой ставки Центробанка в феврале

Финансист Фрумина: ЦБ может снизить ставку в феврале на 1 % вопреки инфляции
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Алексей Куденко/РИА Новости

Центральный банк может сохранить или даже снизить ключевую ставку на заседании совета директоров регулятора в феврале, несмотря на то, что в январе инфляция продолжает свой рост. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявила и. о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Она отметила, что причиной ускорения инфляции в январе, возможно, стало повышенное потребление на фоне того, что многие россияне получили премии перед новогодними праздниками. По словам эксперта, ситуация может выровняться к февралю, что при условии дальнейшего охлаждения кредитования и позитивной динамики цен даст возможность снизить ключевую ставку.

Фрумина подчеркнула, что в новогодние праздники расходы внутри России росли. На это повлияли также геополитическая напряженность и волатильность рубля, ограничившие возможность поездок за границу.

«На снижение инфляции работает продолжающееся сокращение кредитования корпоративного сектора. Одновременно в отдельных банках продолжается рост ставок по вкладам, что обеспечивает изъятие части денег из оборота», — сказала Фрумина.

По мнению эксперта, позитивная динамика по ценам и инфляционным ожиданиям может привести к снижению ключевой ставки на один процентный пункт уже в феврале.

Фрумина добавила, что меры, которые принимает Центробанк, влияют больше на ограничение предложения, чем на ограничение спроса. Поэтому для борьбы с инфляцией, объяснила эксперт, задействованы параллельные инструменты стимулирования производства, которые включают льготные кредиты.

«Комплекс принятых решений должен позволить победить инфляцию», — подытожила специалист.

Накануне кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил «Газете.Ru», что инфляция в России может снизиться до 5-6% в этом году.

Ранее россиянам пообещали снижение цен на овощи в 2025 году.

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