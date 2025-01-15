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В Белоруссии хотят построить вторую АЭС

Кандидат в президенты Белоруссии Сыранков предложил построить вторую АЭС
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БЕЛТА

Кандидат в президенты Белоруссии, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков считает, что республике необходима вторая атомная электростанция (АЭС). Об этом он заявил в своем предвыборном выступлении, передает РИА Новости.

«Мной предлагается строительство 158 предприятий и производств в самых удаленных от центра частях Беларуси, в том числе и строительство второй АЭС на юго-востоке страны», — сказал Сыранков.

В октябре прошлого года генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал президенту России Владимиру Путину, что госкорпорации «доставалось» от президента Белоруссии Александра Лукашенко при строительстве АЭС в Островце.

Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) — первая белорусская АЭС, расположена у северо-западной границы республики, в 18 километрах от города Островец Гродненской области. Второй энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что к 2042 году в России планируют построить 11 новых АЭС.

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