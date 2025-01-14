Минюст предложил существенно увеличить штрафы из-за инфляции

Минюст предложил увеличить штрафы в связи с инфляцией по 36 статьям УК

Министерство юстиции Российской Федерации предложило существенно увеличить размеры штрафов по 36 статьям уголовного кодекса (УК) РФ в связи с инфляцией. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Законопроектом предлагается актуализировать размеры штрафов, установленные в санкциях 36 составов преступлений, на уровень инфляции, накопленной с момента установления их действующих размеров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит обеспечить соответствие наказания степени опасности деяний преступлений. В частности, в статье 159 УКРФ (мошенничество) предлагается повысить штраф с 300 тысяч до 500 тысяч рублей, а в статье 171 УК (незаконное предпринимательство) — с 300 тысяч до 1,5 млн рублей.

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