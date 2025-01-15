Названы причины подорожания специй

«Ъ»: в 2024 году специи в России подорожали на 9–30%

В России за прошедший год подорожали разные специи, рост цен составил от 9 до 30%, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова.

По его словам, черный перец подорожал за год на 9,3%. В декабре, отметил Леонов, 1 кг этой специи продавали за 2 тысячи рублей. Как рассказал глава Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров, отпускные цены производителей специй в целом за год выросли на 30%.

Среди основных причин роста цен на черный перец в российском подразделении австрийской Kotanyi назвали плохой урожай в Бразилии и Вьетнаме. Кроме того, свою роль сыграл ураган, обрушившийся на Гватемалу.

В Индии обильные осадки привели к сокращению на 35% урожая куркумы. Кроме того, жара в Египте привела к скачку цен на майоран и базилик. Похожая ситуация наблюдалась в Турции с лавровым листом и орегано.

В первой половине декабря агентство «Интерфакс» на основании данных MarketWatch написало, что цена на кофе сорта арабика увеличивается на фоне сохраняющихся опасений нехватки предложения на рынке. Ожидалось снижение объема поставок зерен из Бразилии из-за сильной засухи, с которой страна столкнулась в 2024 году.

Ранее россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости.