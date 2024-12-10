Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кофе рекордно подорожал

Цены на кофе сорта арабика обновили рекорд

close
Freepik.com

Цена на кофе сорта арабика продолжает увеличиваться на фоне сохраняющихся опасений нехватки предложения на рынке, пишет агентство «Интерфакс» на основании данных MarketWatch.

Как пишет издание, фьючерсы на этот сорт кофе в Нью-Йорке к 13:00 по мск торговались на уровне $3,42 за фунт. В ходе торгового дня цена поднималась до $3,461 за фунт, что является максимумом с начала отслеживания этих данных в 1972 году.

На этом фоне ожидается снижение объема поставок зерен из Бразилии из-за сильной засухи, с которой страна столкнулась ранее в этом году.

В ноябре Trading Economics написал, что цены на кофе сорта арабика выросли до $3 за фунт, достигнув максимума с апреля 2011 года.

В октябре пресс-служба компании «Платформа ОФД» сообщила, что средняя цена кофе в Москве за последние пять лет выросла на 34%, достигнув 521 рубля. Число покупок по сравнению с 2019 годом выросло на 25%. Количество торговых точек, продающих кофе и кофейные напитки в столице, за период выросло на 8%.

Ранее стало известно, что на Мосбирже можно будет торговать фьючерсами на кофе и сок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами