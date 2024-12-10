Кофе рекордно подорожал

Цена на кофе сорта арабика продолжает увеличиваться на фоне сохраняющихся опасений нехватки предложения на рынке, пишет агентство «Интерфакс» на основании данных MarketWatch.

Как пишет издание, фьючерсы на этот сорт кофе в Нью-Йорке к 13:00 по мск торговались на уровне $3,42 за фунт. В ходе торгового дня цена поднималась до $3,461 за фунт, что является максимумом с начала отслеживания этих данных в 1972 году.

На этом фоне ожидается снижение объема поставок зерен из Бразилии из-за сильной засухи, с которой страна столкнулась ранее в этом году.

В ноябре Trading Economics написал, что цены на кофе сорта арабика выросли до $3 за фунт, достигнув максимума с апреля 2011 года.

В октябре пресс-служба компании «Платформа ОФД» сообщила, что средняя цена кофе в Москве за последние пять лет выросла на 34%, достигнув 521 рубля. Число покупок по сравнению с 2019 годом выросло на 25%. Количество торговых точек, продающих кофе и кофейные напитки в столице, за период выросло на 8%.

Ранее стало известно, что на Мосбирже можно будет торговать фьючерсами на кофе и сок.