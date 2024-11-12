Россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости

Цены на товары первой необходимости в России вырастут на 7,7% в декабре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Такой прогноз «Газете.Ru» дала доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Татьяна Суворова.

По ее словам, в ноябре 2024 уже произошел скачок цен: на сливочное масло почти в два раза, на мясо в сетевых магазинах — до 1 тыс. рублей за 1 кг.

«Цены на муку, сахар, соль, молоко и молочные продукты пока остаются на уровне сентября 2024 года. Ожидается значительное повышение цен на сыр, так как наблюдается дефицит сычужного фермента. Также цены на товары могут подскочить из-за роста ключевой ставки, удорожания кредитов, повышения уровня безработицы, снижения экспорта, несмотря на наращивание объемов экспорта-импорта с Китаем», — отметила экономист.

Суворова посоветовала россиянам смотреть товары со скидкой, пользоваться картами и клубами лояльности, а также сервисами сравнения цен. В условиях кризиса власти должны принять меры, сдерживающие рост цен, уверена экономист.

По прогнозу Суворовой, в декабре россиян ждет двойное повышение цен: традиционный скачок к Новому году и рост инфляции примерно на 8-15%.

По оценке ЦБ, годовая инфляция на 21 октября достигла 8,4%.

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