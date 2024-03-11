Родившая в СИЗО блогер Битмама находится в подавленном состоянии

Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков рассказал «Газете.Ru», что совместно с бизнес-омбудсменом Татьяной Минеевой посетил СИЗО-6 «Печатники», в котором содержится блогер Битмама (настоящее имя Валерия Федякина – «Газета.Ru») со своим маленьким ребенком. По его словам, Федякина находится в подавленном состоянии, но старается держаться. Волков считает, что мера пресечения для девушки не должна быть связана с лишением свободы, так как существуют другие меры.

«На руках у нее был грудной ребенок, от 2 до 3 месяцев ему. Такое зрелище, когда девушка, не совершившая насильственные преступления, с грудным ребенком находится в тюрьме, вызывает во мне однозначные чувства — не должна сидеть молодая девушка с грудным ребенком в камере. Она старается держаться психологически, но видно, что она этой ситуацией подавленная. Я считаю, что мера пресечения должна быть не связана с лишением свободы. У нас есть у государства возможности контролировать человека, содержащегося под домашним арестом: есть браслет электронный, который не дает ему возможность нарушить эту меру пресечения. ФСИН всегда заявляет о том, что действительно они элементарно контролируют. У нас изымается паспорт заграничный. То есть все возможности есть. Мое мнение, что девушка не должна с грудным ребенком находиться в СИЗО, если совсем невозможно иного. Если очень серьезное преступление, тут законодатель говорит, что если мать не хочет быть разлучена с ребенком, то ребенок до 3 лет у нас содержится вместе с матерью, в том числе в следственном изоляторе. Но это крайняя мера пресечения из тех, которые у нас есть в законодательстве», — сказал он.

По словам Волкова, Федякина надеется на изменение меры пресечения для нее. Он отметил, что несмотря на особое внимание к женщинам с детьми в СИЗО, находиться с ребенком в камере – непросто.

«Выглядит бодро, несмотря на то, что видно, что она подавлена. Надеется на то, что следственные органы и судебные инстанции все-таки переместят их под иную меру пресечения, чтобы не находиться с ребенком в камере. Находиться с ребенком в камере — очень непросто не только с моральной точки зрения, но и с материально-бытовой и физической. Условия быта неплохие с точки зрения остальных арестантов, потому что к матерям с грудными детьми особое внимание администрации СИЗО и особое внимание правозащитников. Но сам факт, когда мать находится с младенцем в камере, он вызывает много вопросов. Неоднократно говорится со всех трибун, что наше государство стремится к гуманизации. Это действительно так происходит, но в некоторых случаях мы видим какие-то недоработки. Надеюсь, что они будут исправлены. Это моя позиция с точки зрения человека, родителя и правозащитника», — пояснил он.

Блогера Валерию Федякину, известную как Битмама, задержали в Москве в сентябре 2023 года. Девушку обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным Telegram-канала Baza, знакомый блогера обвинил ее в обмане – Федякина взяла у него 6,7 млрд рублей, пообещав вернуть их с бонусом в 1%, но пропала. Суд отправил девушку в СИЗО несмотря на то, что на момент ареста она была на шестом месяце беременности.

Ранее стало известно, что находящаяся в СИЗО Блиновская «готова все отдать», чтобы увидеть детей.