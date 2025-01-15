Россия приобрела индийские пылесосы на рекордную сумму

Россия в январе — октябре 2024 года приобрела у Индии пылесосы на рекордные $3,86 млн. Об этом, ссылаясь на данные индийского статистического ведомства, сообщает РИА Новости.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года закупки пылесосов увеличились в 193 раза.

Агентство отмечает, что ввоз в Россию из Индии деталей и механизмов для электрических генераторов возрос в шесть раз, до $ 4,21 млн, аккумуляторов — в два раза, до $10,32 млн, электробритв и машин для стрижки волос — в 19 раз, до $1,14 млн, электрических водонагревателей — в пять раз, до $11,25 млн.

Главным экспортером пылесосов в Россию по-прежнему остается КНР. За аналогичный период в Россию было ввезено китайских пылесосов на $309,5 млн.

15 января сообщалось, что Индия сократила импорт российских нефтепродуктов с октября 2023-го по октябрь 2024 года в 11,6 раза. По итогам октября прошлого года импорт Индией российских нефтепродуктов достиг $61,2 млн.

Ранее Путин заявил о готовности нарастить торговлю с Индией по ряду направлений.