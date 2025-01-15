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Поставки нефтепродуктов из России в Индию в октябре резко сократились

РИА Новости: Индия в 12 раз сократила импорт нефтепродуктов из России в октябре
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РИА Новости

Индия сократила импорт российских нефтепродуктов с октября 2023-го по октябрь 2024 года в 11,6 раза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные индийской статистической службы.

Россия в индийском импорте за десятый месяц 2024 года заняла четвертое место, опустившись туда со второго в сентябре и с первого в октябре 2023 года. В тройку вошли ОАЭ ($87,7 млн), Сингапур ($68,5 млн) и Южная Корея ($67,5 млн).

По итогам октября прошлого года импорт Индией российских нефтепродуктов достиг $61,2 млн.

В ноябре 2024 года министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури заявил, что если бы Индия отказалась покупать нефть в России, то стоимость сырья во всем мире взлетела бы до $200 за баррель. По его словам, Индия оказала всему миру услугу, организовав поставки российского сырья. Пури добавил, что европейские и азиатские страны также приобретали в России на миллиарды долларов сырую нефть, дизельное топливо, сжиженный природный газ, редкоземельные минералы.

Ранее Путин заявил о готовности нарастить торговлю с Индией по ряду направлений.

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