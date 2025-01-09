Пастух получил травмы после того, как за ним погналось стадо свиней

В Турции мужчина получил травмы, спасаясь от нападения свиней. Об этом сообщает Haberturk.com.
Инцидент произошел в районе села Дадаклы вечером. Мужчина вышел пасти скот, когда на него напала стая свиней. Пострадавший пытался сбежать от животных, но в какой-то момент упал со скалы.
В результате пастух получил серьезные травмы, их характер не уточняется. После звонка родственников пострадавшего на место прибыли экстренные службы. Медики оказали ему всю необходимую помощь, после чего направили в больницу на вертолете, где мужчина прошел курс лечения. На данный момент его здоровью ничего не угрожает.
До этого в Индии задержали актера, жестоко обращавшегося со свиньей. Мужчина в роли демона привел на сцену животное, которое стал резать и есть.
Местные зоозащитники потребовали наказать виновных. В результате мужчину арестовали вместе с организаторами мероприятия.
Ранее полицейские поймали свинью, сбежавшую из приюта более месяца назад.