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Греция призвала ЕС быстрее решить проблему высоких цен на энергоносители

Премьер Греции Мицотакис призвал ЕС решить проблему цен на энергоносители
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Global Look Press

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Евросоюз рассмотреть новые способы снижения цен на газ и энергоносители. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Цены говорят, что нам нужно двигаться быстрее, но и по-другому — нужно думать о новых способах решения проблем, с которыми мы сталкиваемся», — сказал премьер Греции.

Bloomberg отмечает, что цены на газ в Европе подскочили примерно на 60% за последний год на фоне попыток заменить российские поставки.

Накануне агентство предупредило, что европейские страны рискуют не достичь целевых показателей по запасам газа на следующую зиму из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины.

7 января Bloomberg сообщало, что европейские страны закупили рекордное количество российского сжиженного природного газа, несмотря на призывы запретить его поставки. По имеющимся данным, объемы проданного СПГ превысили те, которые Россия до 1 января поставляла через территорию Украины.

Ранее кандидат в канцлеры Германии от АдГ пообещала начать поставки газа по «Северному потоку».

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