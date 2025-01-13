В Bloomberg рассказали о риске глобальной борьбы за газ из-за Европы

Европейские страны рискуют не достичь целевых показателей по запасам газа на следующую зиму из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины. Такие оценки приводит агентство Bloomberg.

«В этом году мир готовится к борьбе за поставки природного газа, что продлит страдания потребителей и заводов в испытывающей нехватку энергии Европе из-за высоких счетов», — говорится в статье.

Стратег по сырьевым товарам в Bank of America Corp Франциско Бланч заявил, что в 2025 году в Европе возникнет дефицит энергоносителей. Однако запасы газа сокращаются из-за холодной погоды.

По данным агентства, для покрытия спроса Европе потребуется импортировать дополнительно до 10 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год — примерно на 10% больше, чем в 2024 году.

7 января агентство Bloomberg сообщало, что европейские страны закупили рекордное количество российского сжиженного природного газа, несмотря на призывы запретить его поставки. По имеющимся данным, объемы проданного СПГ превысили те, которые Россия до 1 января поставляла через территорию Украины.

Ранее кандидат в канцлеры Германии от АдГ пообещала начать поставки газа по «Северному потоку».