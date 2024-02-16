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Такер Карлсон не нашел существенной разницы между McDonalds и «Вкусно — и точка»

Такер Карлсон попробовал в Москве чизбургер и картошку фри

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Максим Блинов/РИА Новости

Журналист Такер Карлсон поделился впечатлениями от посещения в Москве ресторана «Вкусно — и точка», российского преемника американской сети McDonalds. Видеоролик доступен на сайте Карлсона.

Журналист рассказал, что его отец, будучи сотрудником правительства США, в 1990 году присутствовал на открытии первого в России ресторана McDonalds на Пушкинской площади в Москве. Тогда это было символом падения «железного занавеса» и продолжалось вплоть до 2022 года, когда компания покинула российский рынок. Карлсона заинтересовало, как преемник американской компании выживает под антироссийскими санкциями.

Журналист зашел в один из ресторанов и заказал два чизбургера, картошку фри, шоколадный десерт и колу, все на вынос. После пробы он охарактеризовал картошку как «превосходную», отметив, что она не отличается по вкусу от американской. Аналогичные отзывы получил и чизбургер. Вкус десерта и колы в кадре не оценивались. Покупка обошлась в 647 рублей.

«Я просто пытаюсь донести до вас, что же такое жизнь под санкциями... когда [госсекретарь США] Тони Блинкен вычеркнул страну из цивилизованного мира. И как тут живется? Неплохо», — резюмировал Карлсон.

15 февраля сообщалось, что Такер Карлсон посетил «Ашан» и удивился ценам на продукты в России.

В тот же день он назвал восхитившую его станцию метро в Москве.

Ранее Путин рассказал о темах разговора с Карлсоном «за кадром».

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