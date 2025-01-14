Вице-спикер парламента Словакии восхитился продуктами в московском супермаркете

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко в рамках своего визита в Россию снял репортаж из московского супермаркета, удивившись ассортименту товаров. Видеозапись он опубликовал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Данко посетил один из магазинов сети «Ашан», сопроводив опубликованную видеозапись словами «французы, которые ведут здесь бизнес, наверняка знают, что делают».

На запечатленных кадрах политик гуляет по супермаркету, трогает помидоры, конфеты, газировку, полуфабрикаты и другие продукты, удивляясь разнообразному ассортименту. Политик заявил, что многие из товаров с удовольствием бы купил.

«Любимые мои, тут, наверное, 6 метров полок! Смотрите, тут, не знаю, 50 видов масла... А здесь, наверное, наибольший выбор творожков, который видел в своей жизни», — поделился впечатлениями Данко.

5 января вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко заявил, что его визит в Москву в январе поспособствует восстановлению отношений с Россией. По его словам, эта поездка станет продолжением диалога, который начал премьер страны Роберт Фицо, когда совершил визит в Москву 22 декабря 2024 года. Из-за решения Польши его борт добирался до РФ через Германию и Чехию.

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