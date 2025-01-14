Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США наблюдается дефицит куриных яиц

CNN: из-за птичьего гриппа в США начался дефицит яиц
close
Shutterstock

В Соединенных Штатах из-за птичьего гриппа начался дефицит куриных яиц. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на гендиректора американского совета по яйцам Эмили Мец.

Мец утверждает, что приблизительно процесс по снабжению магазинов яйцами может занять от шести до девяти месяцев — вспышка штамма H5N1 птичьего гриппа дестабилизировала мировые и американские рынки.

Цена на яйца в розницу также значительно выросла — не менее чем на 25% в среднем по стране, составив $4,33 за упаковку из 12 яиц.

В конце декабря 2024 года сообщалось, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США обнаружили мутацию птичьего гриппа у пациента с первым тяжелым случаем заболевания в стране. Тяжелый случай заражения птичьим гриппом был выявлен у 65-летнего жителя Луизианы.

Ранее человек впервые заразился птичьим гриппом из неизвестного источника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами