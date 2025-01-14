В США наблюдается дефицит куриных яиц

В Соединенных Штатах из-за птичьего гриппа начался дефицит куриных яиц. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на гендиректора американского совета по яйцам Эмили Мец.

Мец утверждает, что приблизительно процесс по снабжению магазинов яйцами может занять от шести до девяти месяцев — вспышка штамма H5N1 птичьего гриппа дестабилизировала мировые и американские рынки.

Цена на яйца в розницу также значительно выросла — не менее чем на 25% в среднем по стране, составив $4,33 за упаковку из 12 яиц.

В конце декабря 2024 года сообщалось, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США обнаружили мутацию птичьего гриппа у пациента с первым тяжелым случаем заболевания в стране. Тяжелый случай заражения птичьим гриппом был выявлен у 65-летнего жителя Луизианы.

Ранее человек впервые заразился птичьим гриппом из неизвестного источника.