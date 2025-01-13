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Россиянам объяснили, как действовать в случае резкого скачка курса доллара

Экономист Гогаладзе посоветовала покупать валюту регулярно небольшими суммами
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LariBat/Shutterstock/FOTODOM

При резком скачке курса доллара следует придерживаться базовой стратегии, регулярно инвестируя в валюту небольшие суммы. Такой совет в интервью РИАМО дала экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

«Сейчас доллар в районе 100 рублей — это уже реальность. В 2025 году при стабильной нефти курс может держаться 110-130 рублей. Но если цены на нефть рухнут или санкции усилятся, мы можем увидеть 150 рублей за доллар и выше», — полагает Гогаладзе.

Она посоветовала не зацикливаться только на долларе — сейчас для покупки можно рассмотреть, к примеру, юани, дирхамы.

Экономист, автор «Русской доктрины» Андрей Кобяков до этого заявил, что в ближайшее время падение курса рубля продолжится на фоне высокой инфляции и западных санкций.

По его словам, режим санкций может спровоцировать «подвижки как в одну, так и в другую сторону». Так, если их продолжат ужесточать, падение рубля продолжится. Если же ограничения ослабят, это может позитивно сказаться на российской валюте.

Ранее россиянам рассказали, где выгоднее всего хранить деньги в 2025 году.

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