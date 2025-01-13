Спрогнозировано падение числа туристических поездок россиян в 2025 году

В АТОР назвали ставку ЦБ и инфляцию причиной снижения турпотока за границу

Высокая ключевая ставка, инфляция и слабый рубль существенно повлияют на динамику российского турпотока по зарубежным направлениям в 2025 году, высказал мнение вице-президент Российской Ассоциации туроператоров, генеральный директор компании «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.

Как полагает Кобищанов, особенно ключевая ставка окажет влияние на потребительское поведение. По его мнению, многие потенциальные туристы предпочтут в 2025 году зарабатывать на процентах с вкладов, а не тратить деньги на крупные покупки, такие как туристическая поезда заграницу.

Также, по мнению эксперта, реальная инфляция, которая выше официальной, и высокие курсы доллара и евро «подрубают» покупательскую способность значительной части среднего класса.

На прошлой неделе гендиректор «Русского Экспресса» сообщил, что цены на туры по основным туристическим заграничным направления продолжат повышаться в 2025 году. По его словам, на повышение стоимости влияет поднятие тарифов самими отельерами и ослабления курса рубля. По разным направления цены растут по-разному, подчеркнул он.

Ранее был назван регион, куда россияне стали чаще путешествовать.