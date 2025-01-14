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Экономист раскрыл, как санкции США повлияют на нефтегазовый сектор РФ

Экономист Любич: санкции США не окажут серьезного влияния на нефтяной сектор РФ
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Максим Богодвид/РИА Новости

Новые санкции США, направленные против российского нефтегазового сектора, не окажут серьезного эффекта на экономику РФ. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экономист Антон Любич. Он отметил, что отечественные компании активно пользуются набором профилактических мер.

«Дело в том, что все серьезные крупные компании выстраивают свою логистику — как финансовую, так и товарную — таким образом, чтобы быть готовыми к подобным шагам со стороны Запада. Поэтому все ведут себя так, как будто бы они уже под санкциями, даже если они еще не под санкциями. И так продолжается уже третий год», — пояснил Любич.

Исходя из этого, новый пакет ограничений со стороны США обречен на провал, заключил эксперт.

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет впервые включил в себя блокирующие рестрикции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. В частности, под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия. В санкционном списке оказались около 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из РФ, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью».

Ранее в ЕС призвали снизить предельные цены на российскую нефть.

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