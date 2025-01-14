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Доллару спрогнозировали рост при Трампе

Bloomberg: политика Трампа приведет к укреплению доллара на 5% в 2025 году
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара и дальше будет укрепляться к основным мировым валютам на фоне политики избранного президента США Дональда Трампа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение аналитиков крупных банков с Уолл-стрит.

Валютные аналитики Goldman Sachs Group Inc., TD Securities и Deutsche Bank среди основных причин для укрепления доллара назвали устойчивую экономику США, сигналы Федеральной резервной системы (ФРС, аналог Банка России) о переходе к более взвешенному подходу к снижению ставок, планы Трампа вести жесткие тарифы на импортную продукцию.

Во вторник аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов спрогнозировал, что в феврале курс доллара окажется ниже 100 рублей, евро — 103–104 рубля, юаня — 13 рублей. Он допустил всплески волатильности курсов валют на фоне инаугурации Трампа 20 января и его первых заявлений, а также решений по геополитической и экономической повестке.

Накануне газета Financial Times написала, что курс американского доллара достиг двухлетнего максимума относительно основных мировых валют — индекс доллара (DXY) превысил 110 пунктов впервые с 10 ноября 2022 года.

Ранее россиянам объяснили, как действовать в случае резкого скачка курса доллара.

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