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Выпуск печенья Картошка приостановили на российской фабрике после его запрета в Белоруссии

Кондитерская фабрика Колос приостановила выпуск печенья Картошка
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Илья Питалев/РИА Новости

Российская кондитерская фабрика «Колос» приостановила выпуск и реализацию сдобного печенья «Картошка», пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Отмечается, что в настоящее время на производстве проводится проверка в отношении этого десерта.

Накануне интернет-издание РБК написало, что в Белоруссии запретили продавать пирожное «Картошка» и «Орешки с вареной сгущенкой», произведенные в России.

Орешки со сгущенкой торговой марки «Любимая лавка», производимые пензенской компанией «Капитал», и «Картошка», изготавливаемая кондитерской фабрикой в Челябинске «Колос», внесены в реестр опасной продукции Госстандарта республики.

Причина — использование при их производстве пищевых добавок. В орешках нашли бензоат натрия (Е211), который, как подчеркнул белорусский Госстандарт, не допустим при изготовлении мучных кондитерских изделий и молокосодержащих продуктов, а в «Картошке» — консервант сорбиновая кислота (Е200) в превышающем допустимый уровень количестве.

Ранее Белоруссия запретила российскую гречку из-за обмана на упаковке.

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