Выпуск печенья Картошка приостановили на российской фабрике после его запрета в Белоруссии

Российская кондитерская фабрика «Колос» приостановила выпуск и реализацию сдобного печенья «Картошка», пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Отмечается, что в настоящее время на производстве проводится проверка в отношении этого десерта.

Накануне интернет-издание РБК написало, что в Белоруссии запретили продавать пирожное «Картошка» и «Орешки с вареной сгущенкой», произведенные в России.

Орешки со сгущенкой торговой марки «Любимая лавка», производимые пензенской компанией «Капитал», и «Картошка», изготавливаемая кондитерской фабрикой в Челябинске «Колос», внесены в реестр опасной продукции Госстандарта республики.

Причина — использование при их производстве пищевых добавок. В орешках нашли бензоат натрия (Е211), который, как подчеркнул белорусский Госстандарт, не допустим при изготовлении мучных кондитерских изделий и молокосодержащих продуктов, а в «Картошке» — консервант сорбиновая кислота (Е200) в превышающем допустимый уровень количестве.

Ранее Белоруссия запретила российскую гречку из-за обмана на упаковке.