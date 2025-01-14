Автомобили в России резко подорожали с Нового года

Ъ: легковые автомобили в России подорожали на 1,5-5% с начала 2025 года

Новые легковые автомобили в России подорожали на 1,5-5% с начала 2025 года, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение исполнительного директора «Автостат» Сергея Удалова.

Он назвал главным фактором резкого повышения цены автомобилей — рост ставки утилизационного сбора, который продолжает постепенно учитываться в цене машины. В настоящее время в стоимость еще не в полной мере заложена осенняя индексация, которую дополняют колебания курса отечественной валюты.

«Происходит отмена акций и скидок, при этом изменяются цены на новый модельный год. По некоторым моделям изменение цены — до 4-5%», — пояснил он.

Эксперт добавил, что переписывание ценников уже можно назвать массовой историей. Удалов считает, что в стоимости машин еще не учли индексацию утильсбора октября 2024-го и января 2025-го.

По данным газеты, цены выросли на новые автомобили Lada и машины китайских производителей. Один из факторов роста — волатильность курса. Удалов также напомнил об отмене специальных предложений в виде скидок и акций.

В «Автостате» спрогнозировали увеличение стоимости новых авто на 10% за первое полугодие из-за инфляции и высокой ставки ЦБ. Это коснется всех брендов, но меньше всего подорожают машины марок с высокой локализацией производства в России.

Во вторник «Известия» предупредили, что новые размеры утилизационного сбора на электрокары и гибриды неизбежно скажутся на их цене, в особенности на доступные модели. По словам управляющего директора компании Frank Auto Ирины Франк, повышение ставок утилизационного сбора на электромобили и гибриды значительно повлияет на российский рынок «зеленых» автомобилей.

Ранее водителям рассказали, как китайские автомобили работают зимой в России.