Водителям рассказали, как китайские автомобили работают зимой в России

В зимнее время у автомобилей китайского производства могут быть проблемы с жидкокристаллическими мониторами. Об этом изданию «Комсомольская правда» рассказал автоэксперт Сергей Логинов.

«Машины заводятся без особых проблем: у большинства ездящих в России автомобилей новые аккумуляторы, хорошие моторы европейских компаний. Но с экраном проблемы — у кого-то он вообще не загорается или мерцает, у кого-то выскакивают посторонние символы — в общем пользоваться им невозможно. А в современных китайских машинах все завязано на дисплей — и обогрев автомобиля, и подогрев сидений», — отмечает эксперт.

По словам Логинова, наличие такой проблемы позволит завести двигатель и поехать, но поездка для водителя и пассажиров будет дискомфортной.

Эксперт уточняет, что автомобили с бензиновым двигателем не старше 2020 года выпуска не будут иметь особых проблем в поездках в зимний период. По словам Сергея Логинова, он не слышал, что такие автомобили не заводились зимой даже от таксистов, которые работают на машинах с пробегом более 300 тыс. километров.

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