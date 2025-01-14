В минобороны Греции заявили, что отказ от поставок газа из РФ грозит энергобезопасности ЕС

Отказ Европейского союза от поставок российского природного газа в обмен на получение сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов угрожает энергетической безопасности ЕС. Об этом, ссылаясь на заместителя министра обороны Греции Янниса Кефалоянниса, сообщает ТАСС.

Чиновник отметил, что новая американская администрация будет способствовать экспорту СПГ в Европу, используя эти поставки в качестве инструмента давления на ЕС. Отказ европейских стран от природного газа из России в обмен на американский СПГ приведет к зависимости Евросоюза от единственного поставщика. Поэтому Евросоюз для большей устойчивости пытается постепенно отказаться от использования только лишь природного газа, ставя перед собой задачу до 2040 года почти наполовину перейти на «зеленую» электроэнергию.

Кефалояннис подчеркнул, что эскалация конфликтов на Ближнем Востоке и продолжающиеся боевые действия на Украине сохраняют риски в сфере энергетической безопасности.

13 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что основным выгодоприобретателем от сокращения поставок газа из РФ являются Соединенные Штаты.

Ранее Европа установила рекорд по объему закупленного у России СПГ.