Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Европа установила рекорд по объему закупленного у России СПГ

Guardian: Европа в 2024 году закупила рекордный объем СПГ у РФ — 17,8 млн тонн
close
Владимир Песня/РИА Новости

Европа в 2024 году закупила рекордный объем российского сжиженного природного газа (СПГ) — 17,8 млн тонн, что на 2 млн тонн больше, чем в 2023 году. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные аналитиков Rystad Energy.

С начала специальной военной операции на Украине европейские страны начали сокращать импорт российского трубопроводного газа и все больше закупать СПГ, в том числе у России. Так, в 2024 году РФ сместила Катар со второго места по объему поставок СПГ в Европу (лидером остаются США), отметили эксперты.

7 января агентство Bloomberg писало, что европейские страны закупили рекордное количество российского СПГ, несмотря на призывы запретить его поставки. По имеющимся данным, объемы проданного газа превысили те, которые Россия до 1 января поставляла через территорию Украины.

До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что объемы экспорта газа из России в Европу за январь — ноябрь 2024 года достигли порядка 50 млрд куб. м, что примерно на 18-20% выше относительно показателя 2023 года. Он уточнил, что в 50 млрд куб. м входит суммарно и трубопроводный газ и сжиженный природный газ. По словам вице-премьера, объем поставок удалось нарастить несмотря на все санкционное давление, так как газ — высокоэкологичный продукт.

Ранее в Европе встревожились из-за быстрого расхода газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами