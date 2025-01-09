Европа установила рекорд по объему закупленного у России СПГ

Европа в 2024 году закупила рекордный объем российского сжиженного природного газа (СПГ) — 17,8 млн тонн, что на 2 млн тонн больше, чем в 2023 году. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные аналитиков Rystad Energy.

С начала специальной военной операции на Украине европейские страны начали сокращать импорт российского трубопроводного газа и все больше закупать СПГ, в том числе у России. Так, в 2024 году РФ сместила Катар со второго места по объему поставок СПГ в Европу (лидером остаются США), отметили эксперты.

7 января агентство Bloomberg писало, что европейские страны закупили рекордное количество российского СПГ, несмотря на призывы запретить его поставки. По имеющимся данным, объемы проданного газа превысили те, которые Россия до 1 января поставляла через территорию Украины.

До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что объемы экспорта газа из России в Европу за январь — ноябрь 2024 года достигли порядка 50 млрд куб. м, что примерно на 18-20% выше относительно показателя 2023 года. Он уточнил, что в 50 млрд куб. м входит суммарно и трубопроводный газ и сжиженный природный газ. По словам вице-премьера, объем поставок удалось нарастить несмотря на все санкционное давление, так как газ — высокоэкологичный продукт.

Ранее в Европе встревожились из-за быстрого расхода газа.