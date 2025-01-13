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Москвичка нашла стекло в десерте из «ВкусВилла»

SHOT: в Москве девушка нашла стекло в десерте из «ВкусВилла»
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«ВкусВилл»

Жительница Москвы едва не проглотила десерт с кусочками стекла, женщина купила лакомство во «ВкусВилле». Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT-проверка».

По словам москвички, она купила кейс-торт «ДэнБош» во «ВкусВилле» на Каширском шоссе за 400 рублей. Во время еды девушка обнаружила в нем крупные осколки стекла.

При этом пластиковая упаковка не была повреждена или ранее вскрыта. Обратилась ли покупательница в контролирующие органы — неизвестно.

До этого сообщалось, что жительница Москвы купила хлеб во «ВкусВилле» со скобой от степлера внутри. Кусок металлической скобы обнаружился случайно: он воткнулся женщине в десну, когда та откусила хлеб. В поддержке ей ответили, что хлеб готовят в пекарне самого магазина и согласились вернуть лишь стоимость самого продукта — 75 рублей. Эту сумму отправят на карту лояльности в виде бонусов.

Ранее «ВкусВилл» изъял из оборота партию мясных пельменей, в которой обнаружили сальмонеллу.

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