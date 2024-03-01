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В России резко выросло производство устриц и мидий

Росрыболовство: производство ценных морепродуктов в России подскочило в 5 раз

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Depositphotos

Производство ценных морепродуктов (устрицы, моллюски, ежи, мидии, гребешки) в России с 2018 года выросло в пять раз, до 84 тыс. тонн. Об этом рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков, его слова приводит РИА Новости. Среди причин — санкции.

Так, например, доля отечественных устриц на местном рынке достигла 70%. Их выращивают в Азово-Черноморском бассейне или на Дальнем Востоке.

«Сейчас большое количество водной глади отдали в аренду, чтобы предприниматели могли заниматься разведением рыбы: это дает результаты, но, конечно, не забываем и о том, чтобы сохранять возможности и любительского рыболовства», — отметил Шестаков.

На днях Госдума приняла законопроект о денонсации действовавшего почти 70 лет соглашения с Великобританией, разрешающего британцам вылов рыбы в российской зоне Баренцева моря. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого стало известно, что Бразилия увеличит поставки рыбы и мяса в РФ.

Ранее сообщалось, что цены на икру в России упали к Масленице на фоне рекордного вылова лососевых.

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