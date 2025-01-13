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Экономист рассказал, что будет с курсом рубля в ближайшее время

Экономист Кобяков: падение курса рубля продолжится в ближайшее время
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Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

В ближайшее время падение курса рубля продолжится на фоне высокой инфляции и западных санкций. Об этом в интервью «БИЗНЕС Online» рассказал экономист, автор «Русской доктрины» Андрей Кобяков.

По его словам, режим санкций может спровоцировать «подвижки как в одну, так и в другую сторону». Так, если их продолжат ужесточать, падение рубля продолжится. Если же ограничения ослабят, это может позитивно сказаться на рубле, пояснил Кобяков.

Он добавил, что на курс национальной валюты также влияет бюджетный фактор. Экономист уточнил, что в последнее время рост валютной выручки в России прекратился на фоне того, что цены на нефть перестали подниматься. Кроме того, в стране выросли расходы бюджета, в том числе на военно-промышленный комплекс.

«Значит, эту валютную выручку надо конвертировать по более выгодному для Минфина курсу. Ему выгоднее, чтобы больше рублей шло в бюджет за прежнее количество долларов. Поэтому это тоже фактор, который играет против рубля. По ощущениям, девальвация должна будет продолжиться», — сказал экономист.

Кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин до этого рассказал «Газете.Ru», что доходность банковских вкладов россиян в пересчете на курс доллара упала вдвое.

Ранее Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками из бюджета.

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