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Эксперт заявил о продолжении закупки нефти ключевыми партнерами РФ

Эксперт Касаткин: ключевые партнеры продолжат покупать российскую нефть
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AP

Ключевые партнеры России продолжают покупать российскую нефть по более сложным логистическим и юридическим маршрутам, несмотря на санкции США. Об этом ТАСС рассказал партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.

«В целом наибольшие сложности будут связаны с логистикой и отдельными компаниями, связанными с международной деятельностью, но эти сложности будут временными», — сказал эксперт.

Касаткин добавил, что закупка нефти по более сложным маршрутам может отразиться на размере скидки к сырью марки Urals. При этом при возникновении сбоев вырастет и стоимость нефти марки Brent, уверен эксперт. По его словам, подобный исход может компенсировать возможные потери в выручке.

10 января США ввели новый масштабный пакет санкций в отношении нефтегазового сектора российской экономики. Согласно заявлению американского минфина, рестрикции впервые включили в себя блокирующие санкции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

Ранее МИД России обвинил США в дестабилизации мировых рынков.

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