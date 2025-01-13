Названы изменения в программе гарантий бесплатной медпомощи

Финансирование программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи россиянам увеличат на 500 млрд рублей, что больше на 16,5% относительно 2024 года, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение вице-премьера Татьяны Голиковой.

По ее словам, кроме того, программу дополнили отдельным разделом по оказанию медицинской помощи демобилизованным участникам боевых действий. Такие пациенты теперь имеют право на получение вне очереди высокотехнологичной медпомощи и реабилитации.

Как отметила вице-премьер, увеличение финансирования программы позволит оказывать помощь большему количеству людей, а также покроет рост расходов на оплату труда медиков более чем на 17%.

В понедельник портал kp.ru написал, что в 2025 году на здравоохранение в России выделено на 1 трлн рублей больше, чем в прошлом, гражданам будут доступны ряд операций и другие услуги. В этом году в первую очередь будет усилена борьба с хроническими неинфекционными заболеваниями. Также будет уделяться повышенное внимание борьбе с гепатитом С и репродуктивному здоровью россиян.

Ранее Путин ответил на вопрос о выведении абортов из ОМС.