Стало известно, какие операции будут доступны россиянам по ОМС в 2025 году

В 2025 году россиянам по ОМС будут доступны операции на сердце и реабилитация

В 2025 году на здравоохранение в России выделено на 1 трлн рублей больше, чем в прошлом, гражданам будут доступны ряд операций и другие услуги. Об этом пишет kp.ru.

В 2025 году в первую очередь будет усилена борьба с хроническими неинфекционными заболеваниями. Также будет уделяться повышенное внимание борьбе с гепатитом С и репродуктивному здоровью россиян.

Граждане получат новые бесплатные лекарства против рака. Также теперь по ОМС четко прописано отдельное финансирование ряда важных манипуляций, связанных с сердечными заболеваниями, среди них имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым пациентам.

Государство начнет активнее бороться с гепатитом С. С 1 января россияне в ходе диспансеризации могут пройти тестирование на хронический гепатит С.

Также продолжит развиваться система реабилитации. Медицинская помощь по ОМС полагается для восстановления после лечения онкологических заболеваний, сложных операций на сердце, сосудах, других хирургических вмешательств.

Кроме того, для бесплодных семейных пар в рамках ОМС увеличивается финансирование процедур ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). На текущий год выделено на 13% больше средств, чем в 2024 году.

Ранее в России утвердили программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год.