Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками из бюджета

Нефтяники в 2024 году получили 1,815 трлн рублей по топливному демпферу

Российские нефтяные компании по итогам 2024 года получили 1,815 трлн рублей из бюджета страны по топливному демпферу, из них в декабре — 139,3 млрд рублей, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Для сравнения, в 2023 году компании получили из бюджета 1,589 трлн. За год выплаты нефтяным компаниям из российского бюджета выросли на 14,3%.

Топливный демпфер работает следующим образом: когда цены на нефть на международном рынке идут вниз, правительство компенсирует нефтяным компаниям часть их затрат, чтобы те могли поддерживать стоимость топлива на более стабильном уровне. Цель таких действий — избежать резких колебаний цен на бензин и дизель для потребителей.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение источников, знакомых со статистикой Минэнерго, написала, что российские нефтяные компании в январе — ноябре прошлого года снизили число ввода в эксплуатацию новых скважин на 12,3% относительно аналогичного периода 2023 года, до 6,96 тысячи.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших нефтяных компаний мира начала резко терять прибыль.