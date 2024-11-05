Одна из крупнейших нефтяных компаний мира начала резко терять прибыль

Чистая прибыль Saudi Aramco, одной из крупнейших в мире нефтяных компаний, за период с января по сентябрь упала на 11% и составила $83,9 млрд. Об этом сообщается в последнем отчете Saudi Aramco.

Для сравнения: по итогам первых девяти месяцев 2023 года чистая прибыль компании была $94,5 млрд.

По результатам третьего квартала прибыль Saudi Aramco рухнула на 15% год к году, до $27,6 млрд.

Такие финансовые результаты обусловлены общим падением цен на нефть, а также снижением маржи переработки, говорится в отчете. Так, в июле — сентябре Saudi Aramco продавала нефть в среднем по $79,3 за баррель против $89,3 за баррель годом ранее.

Саудовская Аравия продолжает добровольно сокращать объемы добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+. Более того, королевство и еще семь стран, входящих в альянс, недавно приняли решение продлить сокращение добычи энергоносителя.

Ранее в Венгрии оценили роль «Дружбы» в поставках нефти из России.