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В России стали открывать меньше нефтяных скважин

«Ъ»: ввод в эксплуатацию новых нефтяных скважин в России снизился на 10 %
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Lucy Nicholson/Reuters

Российские нефтяные компании в январе — ноябре прошлого года снизили число ввода в эксплуатацию новых скважин на 12,3% относительно аналогичного периода 2023 года, до 6,96 тысячи, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение источников, знакомых со статистикой Минэнерго.

Самое существенное падение зафиксировано у «Татнефти» — снижение в 1,7 раза. На втором месте «Лукойл», у которого результат хуже на 21,9%. Объемы эксплуатационного бурения в целом упали на 1,2%, до 27,7 тысячи метров.

Как отмечает источник газеты, сокращение объемов бурения и скорости ввода новых скважин пока не сказались на объеме добычи, этот показатель ожидают на уровне 2023 года.

Весной прошлого года российский президент Владимир Путин сообщил, что валовая добыча нефти в России с начала 2024 года достигла 195,7 млн тонн. Согласно информации главы государства, данный показатель на тот момент на 1,8% отставал от значений предыдущего года, но свидетельствовал о достаточно стабильной динамике в нефтяной отрасли.

В сентябре вице-премьер Александр Новак сообщил, что добыча нефти и газового конденсата в России по итогам года ожидается в диапазоне 515-521 млн тонн, что на порядка 2-3% уступает показателям 2023-го.

Ранее сообщалось, что одна новая технология российских ученых повысит эффективность добычи нефти.

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