Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили, что химической промышленности страны грозит исчезновение

Times: химическая промышленность Британии оказалась на грани исчезновения
close
Shutterstock

Глава химической компании Ineos Джим Рэтклифф заявил, что химическая промышленность Великобритании находится на грани исчезновения. Об этом пишет газета The Times.

Он пояснил, что причиной кризиса в британской химической промышленности стали высокие цены на энергоносители и налоги на выбросы углерода. В результате последний завод, производивший синтетический этанол в Грейнджмуте, закрылся из-за убытков. Были уволены 80 человек. Также закрытие завода сказалось еще на 500 работниках.

В настоящее время промышленность Великобритании полностью зависит от импорта этанола. Он применяется в производстве самых разных продуктов, начиная от красок и лекарств и заканчивая косметикой.

До этого посольство России в Лондоне осудило новые санкции Великобритании, введенные в отношении «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», назвав их ударом британских властей по собственному населению.

Ранее в Британии раскрыли, как Европа «сама себя наказывает» из-за Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами