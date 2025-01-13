В Британии заявили, что химической промышленности страны грозит исчезновение

Глава химической компании Ineos Джим Рэтклифф заявил, что химическая промышленность Великобритании находится на грани исчезновения. Об этом пишет газета The Times.

Он пояснил, что причиной кризиса в британской химической промышленности стали высокие цены на энергоносители и налоги на выбросы углерода. В результате последний завод, производивший синтетический этанол в Грейнджмуте, закрылся из-за убытков. Были уволены 80 человек. Также закрытие завода сказалось еще на 500 работниках.

В настоящее время промышленность Великобритании полностью зависит от импорта этанола. Он применяется в производстве самых разных продуктов, начиная от красок и лекарств и заканчивая косметикой.

До этого посольство России в Лондоне осудило новые санкции Великобритании, введенные в отношении «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», назвав их ударом британских властей по собственному населению.

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