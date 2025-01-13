В Китае долги стали оплачивать необычным способом

Органы власти местного самоуправления в Китае вслед за китайскими застройщиками начали использовать непроданные квартиры для погашения долгов, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Газета привела в пример поставщика газа в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Тот в качестве расплаты по долгам принял у госпредприятий в городе Чанцзи 260 недостроенных квартир в одном из жилых комплексов. Таким образом был оплачен долг $25 млн.

Старший научный сотрудник Национального института финансов и развития Китая Брюс Панг в беседе с изданием назвал такую форму выплат по долгам «лучше, чем ничего».

В первой половине ноября специалист по финансовому планированию, финансовый консультант с сервиса «Профи» Андрей Тальдрик высказал мнение, согласно которому один из эффективных способов закрыть кредит быстро — рефинансирование. По его словам, это позволяет объединить существующие займы или перенести их в другой банк на более выгодных условиях.

Он привел пример: с долгом по кредитной карте в 500 тыс. рублей и ставкой 24% человек оформил потребительский кредит на два года на ту же сумму по ставке 12%. В результате ежемесячный платеж упал с 20 тыс. до 15 тыс. рублей, а общие выплаты сократились на 120 тыс. рублей за весь срок.

Ранее россиянам рассказали, почему не стоит гасить кредит досрочно.